Члены Совета Госдумы посвятят дополнительное заседание поправкам в законы о федеральном бюджете и бюджете Пенсионного фонда страны. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что предлагаемые изменения указывают на продолжение роста российской экономики.

Члены Совета Госдумы посвятят дополнительное заседание поправкам в законы о федеральном бюджете и бюджете Пенсионного фонда страны. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что предлагаемые изменения указывают на продолжение роста российской экономики.О дополнительном заседании рассказали в аппарате Госдумы. "В повестку которого внесено рассмотрение данных законопроектов", – отметили в парламенте.Обсуждение состоится 30 мая. Поправки касаются законов "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" и "О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".По поводу данного "законодательного пакета" высказался председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что поправки содержат изменения прогноза социально-экономического развития страны на 2018 год. По мнению политика, это говорит о том, что экономика страны продолжает расти."В общей сложности, увеличение бюджетных ассигнований на реализацию важных для социального и экономического развития страны проектов составит 224,7 миллиарда рублей", – цитирует Володина "Парламентская газета".Спикер нижней палаты парламента отметил, что правительство зафиксировало уровень инфляции ниже 4%. Такие показатели были заложены в бюджете на три года. "На 2,2% увеличивается показатель реальной заработной платы населения. Это говорит о положительной динамике развития экономики России", – заявил политик.