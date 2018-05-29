Перед получением ключей от новой квартиры самое главное — это внимательно ее осмотреть и все проверить лично.

Получение ключей от новой квартиры — знаковый и волнительный момент для каждого собственника. Главное — это не потерять голову и не вселиться в квартиру, где есть серьезные недостатки, которые потом придется устранять за свои деньги.Если человеку пришло почтовое оповещение (это обязательное условие для застройщика), что дом построен, то надо сделать следующие шаги, о которых рассказывает директор департамента продаж компании Est-a-Tet Валерий Ручий.Первый шаг — взять полученное оповещение и вместе с ним прийти в отдел заселения застройщика. Для чего это нужно? Именно в этом отделе собственнику квартиры предоставляют документ по оплате обмеров БТИ по квартире и направляют на подписание акта приема-передачи квартиры.Второй шаг — с актом приема-передачи будущий собственник идет в свою квартиру на обмер и проверку. Вот, какие вещи надо взять с собой: электро-тестер для проверки напряжения (иногда достаточно взять зарядку для мобильного, рулетка, спички для проверки герметичности швов, лист бумаги (для проверки работы вытяжной вентиляции и плотности прилегания створок окон и балконных дверей), фотоаппарат (чтобы снимать недостатки) и влажные салфетки (протирать поверхности при проверке на царапины).Третий шаг — если серьезных недочетов нет, то собственник подписывает акт приема-передачи квартиры, а дальше производится оплата коммунальных платежей на два-три месяца вперед. После этого можно получать ключи и делать ремонт, либо сразу заселяться, если жилье сдается с отделкой от застройщика.Возникает вопрос — а что же делать, если собственник самостоятельно выявил серьезные недостатки? В этом случае человек пишет претензию на их устранение и передает в отдел заселения. На этапе, пока помещение не принято, эти недоделки должны быть устранены управляющей компанией или совместно с застройщиком.Также надо помнить, что если у вас в квартире по факту произошло уменьшение или увеличение площади, то пока вы не рассчитаетесь за дополнительные метры, ключи вам не передадут. Стоимость рассчитывается из цены метра на момент заключения ДДУ.А вот если метры, наоборот, уменьшились, то застройщик должен вернуть деньги на счет, указанный покупателем.Если же застройщику и покупателю не удается прийти по данному вопросу к общему знаменателю, то все будет решаться в суде.Отдельно стоит сказать и о некоторых шагах застройщика. Сразу же после того, как дом построен, застройщик получает Заключение о соответствии (ЗОС), и только после – разрешение на ввод в эксплуатацию здания.Второй шаг — это передача всех помещений управляющей компании и только после этого начинается заселение.Управляющая компания, когда принимает дом на баланс, проверяет все помещения на предмет неисправностей, если никаких недочетов не выявлено, то любые замеченные в последствие неполадки, УК устраняется сама, за исключением проблем с инженерией и конструктивом здания, ответственность за состояние которых в течение нескольких лет по закону ФЗ-214 лежит на застройщике.