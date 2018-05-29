Перед получением ключей от новой квартиры самое главное — это внимательно ее осмотреть и все проверить лично.
Получение ключей от новой квартиры — знаковый и волнительный момент для каждого собственника. Главное — это не потерять голову и не вселиться в квартиру, где есть серьезные недостатки, которые потом придется устранять за свои деньги.
Если человеку пришло почтовое оповещение (это обязательное условие для застройщика), что дом построен, то надо сделать следующие шаги, о которых рассказывает директор департамента продаж компании Est-a-Tet Валерий Ручий.
Первый шаг — взять полученное оповещение и вместе с ним прийти в отдел заселения застройщика. Для чего это нужно? Именно в этом отделе собственнику квартиры предоставляют документ по оплате обмеров БТИ по квартире и направляют на подписание акта приема-передачи квартиры.
Второй шаг — с актом приема-передачи будущий собственник идет в свою квартиру на обмер и проверку. Вот, какие вещи надо взять с собой: электро-тестер для проверки напряжения (иногда достаточно взять зарядку для мобильного, рулетка, спички для проверки герметичности швов, лист бумаги (для проверки работы вытяжной вентиляции и плотности прилегания створок окон и балконных дверей), фотоаппарат (чтобы снимать недостатки) и влажные салфетки (протирать поверхности при проверке на царапины).
Третий шаг — если серьезных недочетов нет, то собственник подписывает акт приема-передачи квартиры, а дальше производится оплата коммунальных платежей на два-три месяца вперед. После этого можно получать ключи и делать ремонт, либо сразу заселяться, если жилье сдается с отделкой от застройщика.
Возникает вопрос — а что же делать, если собственник самостоятельно выявил серьезные недостатки? В этом случае человек пишет претензию на их устранение и передает в отдел заселения. На этапе, пока помещение не принято, эти недоделки должны быть устранены управляющей компанией или совместно с застройщиком.
Также надо помнить, что если у вас в квартире по факту произошло уменьшение или увеличение площади, то пока вы не рассчитаетесь за дополнительные метры, ключи вам не передадут. Стоимость рассчитывается из цены метра на момент заключения ДДУ.
А вот если метры, наоборот, уменьшились, то застройщик должен вернуть деньги на счет, указанный покупателем.
Если же застройщику и покупателю не удается прийти по данному вопросу к общему знаменателю, то все будет решаться в суде.
Отдельно стоит сказать и о некоторых шагах застройщика. Сразу же после того, как дом построен, застройщик получает Заключение о соответствии (ЗОС), и только после – разрешение на ввод в эксплуатацию здания.
Второй шаг — это передача всех помещений управляющей компании и только после этого начинается заселение.
Управляющая компания, когда принимает дом на баланс, проверяет все помещения на предмет неисправностей, если никаких недочетов не выявлено, то любые замеченные в последствие неполадки, УК устраняется сама, за исключением проблем с инженерией и конструктивом здания, ответственность за состояние которых в течение нескольких лет по закону ФЗ-214 лежит на застройщике.