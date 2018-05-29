Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что костяк команды уже сформирован. При этом он отметил, что товарищеская игра с австрийцами даст определенные идеи. Товарищеская встреча Австрия – Россия пройдет 30 мая.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что костяк команды уже сформирован. При этом он отметил, что товарищеская игра с австрийцами даст определенные идеи. Товарищеская встреча Австрия – Россия пройдет 30 мая."Костяк команды, конечно, уже есть, но завтрашняя игра тоже даст определенные идеи, — рассказал Черчесов, которого цитирует ТАСС. — Мы смотрим, как игрок себя проявлял в чемпионате, на сборах, и мы будем смотреть на тех, кто реально готов, а не на имена".