В Олимпийском комитете России выбрали президента на новый четырехлетний срок. Им стал четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков, который с 2016 года занимал должность первого вице-президента организации.

В Олимпийском комитете России выбрали президента на новый четырехлетний срок. Им стал четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков, который с 2016 года занимал должность первого вице-президента организации.Выборы прошли в рамках Олимпийского собрания, которое проходит 29 мая здании ОКР на Лужнецкой набережной в Москве. По итогам тайного голосования Поздняков получил 214 голосов (78,7%). Другой кандидат четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов набрал 56 голосов (20,6%) поддержки, сообщает РИА Новости.Всего на собрании присутствовали 272 делегата. Бюллетень одного из делегатов в ходе голосования был признан недействительным, еще один делегат отсутствовал, таким образом, в голосовании приняли участие 270 членов ОКР, отмечает ТАСС. Кроме того, по итогам Олимпийского собрания Владимир Сенглеев был переизбран на пост генерального директора ОКР, а Анастасия Давыдова переизбрана генеральным секретарем ОКР. Оба занимают свои посты с мая 2014 года.Напомним, что предыдущий президент ОКР Александр Жуков, возглавлявший организацию на протяжении последних восьми лет, решил не выдвигать свою кандидатуру из-за загруженности по основному месту деятельности — он является первым заместителем председателя Государственной думы РФ.