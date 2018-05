Форвард футбольной сборной Англии и клуба Манчестер Сити оказался в центре скандала, связанного с одной из его татуировок. Ее содержание возмутило организацию Матери против оружия, которая призвала исключить темнокожего нападающего из национальной команды.

Форвард футбольной сборной Англии и клуба "Манчестер Сити" оказался в центре скандала, связанного с одной из его татуировок. Ее содержание возмутило организацию "Матери против оружия", которая призвала исключить темнокожего нападающего из национальной команды.Стерлинг, который вообще имеет довольно много татуировок на теле, на правой ноге изобразил винтовку М-16. Представитель "Матерей" Люси Коуп, сын которой был застрелен, высказала своё недовольство: "Стерлингу должно быть стыдно. Тату ужасно, это просто позор".When you’re training and realised you ain’t post on the gram in couple days.