Это юбилей, с которым можно поздравить не только работников отрасли, но и всех горожан и гостей столицы. Они могут в полной мере оценить достигнутый уровень комфорта в мегаполисе. А в последние годы город меняется так, что поговорка Москва не сразу строилась звучит неактуально.

Это юбилей, с которым можно поздравить не только работников отрасли, но и всех горожан и гостей столицы. Они могут в полной мере оценить достигнутый уровень комфорта в мегаполисе. А в последние годы город меняется так, что поговорка "Москва не сразу строилась" звучит неактуально.Масштабы и темпы строительства в Москве могут удивить, пожалуй, любого. За последние шесть лет город вырос почти в два раза, а главное — изменился качественно."Весь проект развития Москвы — это один большой мирового уровня мегапроект, причем один из самых крупных в мире. Потому что когда мы говорим о развитии Москвы, мы сразу подразумеваем целый ряд мегапроектов", — говорит заместитель мэра в Правительстве г. Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.Сегодня подход к строительству изменился. Заброшенные промзоны превращаются в комфортные жилые кварталы. Вместе с домами появляются школы, больницы, магазины и, конечно, транспортные узлы. Только за последние годы в Москве появились почти 400 километров новых дорог."Мы находимся на объекте развития улично-дорожной сети территории бывшего завода "АМО-ЗиЛ". В рамках реализации нашего объекта будет транспортное соединение Третьего транспортного кольца с выходом на проспект Андропова со строительством шестиполосной магистрали", — рассказал начальник отдела строительного контроля АО "Мосинжпроект" Петр Дмитриев.Дорожный коллапс, который прочили Москве в 2015-м, предотвратили за счет развития общественного транспорта. Только в этом году уже запустили восемь станций метро, запланировано открытие еще пятнадцати.МЦК уже перевозит более 300 тысяч пассажиров в день. Еще одно кольцо в скором времени появится и под землей. Третий пересадочный контур будут сдавать поэтапно. На станции "Лефортово" строители уже заливают платформу."Станция очень примечательна, потому что вписана в плотную жилую застройку, здесь и здание школы, общеобразовательные учреждения, большой жилой фонд", — говорит заместитель главного инженера компании-подрядчика Сергей Борисенко.Вписать новые объекты в облик столицы — вызов и для архитекторов. Так, самый большой пустырь в центре города за три года превратился в уникальный парк. "Зарядье" уже стал новой визитной карточкой Москвы. В этом году откроют зал филармонии. Более 1500 посадочных мест, профессиональная акустика — площадка мирового уровня."Можно давать концерты любого направления — и классической музыки, и эстрадные. У нас трансформируется партер, двигается оркестровая яма, задние сиденья, задник у сцены уезжает", — рассказал генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин."Зарядье" уже стало лучшим общественным пространством в мире по результатам международного архитектурного конкурса. Свою оценку скоро получат и спортивные объекты, которые построили к чемпионату мира по футболу. Легендарные "Лужники" полностью обновили внутри, но сохранили исторический облик.Впереди, пожалуй, самый масштабный проект — реновация. Новое жилье получит более миллиона человек. Но главное достижение работы столичного стройкомплекса — уровень комфорта, который привлекает в Москву все больше людей и инвестиций.