Суд в столице должен решить вопрос об аресте Игоря Подпорина, который изувечил знаменитое полотно Репина Иван Грозный и сын его Иван. Это случилось 25 мая. Посетитель Третьяковской галереи схватил стойку ограждения и нанес несколько ударов по картине. На реставрацию потребуется около 10 миллионов рублей. Восстановленный шедевр вернут в зал в бронированном боксе.

Суд в столице должен решить вопрос об аресте Игоря Подпорина, который изувечил знаменитое полотно Репина "Иван Грозный и сын его Иван". Это случилось 25 мая. Посетитель Третьяковской галереи схватил стойку ограждения и нанес несколько ударов по картине. В результате полотно было иссечено осколками, повреждена авторская рама. На реставрацию потребуется около 10 миллионов рублей. Восстановленный шедевр вернут в зал в бронированном боксе.Подпорин был под действием алкоголя — выпил в музейном буфете. Кстати, спиртное из кафе Третьяковки теперь уберут. Минкульт и музейное сообщество потребовали ужесточить меры безопасности и наказание для вандалов. Подпорину грозит штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы.