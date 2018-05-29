Актриса Анджелина Джоли снова невеста на выданье, поэтому ей то и дело приписывают все новые и новые романы. Теперь журналисты вменяют ей любовную связь с британским актером.

Актриса Анджелина Джоли снова невеста на выданье, поэтому ейто и дело приписывают все новые и новые романы. Теперь журналисты вменяют ей любовную связь с британским актером.Теперь в зарубежной прессе муссируется слух о том, что бывшаясупруга Брэда Питта уже несколько месяцев находится романтических в отношенияхс артистом из Лондона Томом Хиддлстоном, который известен в России как исполнитель ролискандинавского Бога Локи в кинематографической вселенной Marvel.Сообщается, что за кулисами престижной голливудской премии "Золотойглобус", Анджелина пожаловалась своему другу актеру Крису Хэмсворту на череду неудач в личной жизни. Предприимчивый Крис решил выступить свахой и познакомить красотку со своим другом и коллегой Хиддлстоном, состояние которого, по самым скромным подсчетам, составляет 20 миллионов долларов.Крис начал расхваливать Тома перед звездой, мол, непредставляешь с каким чудесным человеком мне удалось поработать, замечательныймужчина и тоже одинок. А уж после того, как Хэмсворт уверил Джоли, что его другнекогда имел виды на нее, актриса незамедлительно потребовала представить ихдруг другу. Далее они очень долго просто переписывались, после чего у знаменитостейначался бурный роман, сообщает таблоид Gossip Cop.Добавим, что несколько месяцев назад Джоли приписывали романс актером Эдом Скрейном. Тогда знакомыйДжоли сообщил журналистам, что Анджелина всерьез заинтересовалась своимколлегой по фильму. "Анджелина считает Эда сексуальным и талантливым. Онавсе время ищет возможность пообщаться с ним в перерывах между съемками", –заявил анонимный источник порталу Сelebrityinsider.org. Однако позже эта информация не подтвердилась.