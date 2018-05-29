Актриса Анджелина Джоли снова невеста на выданье, поэтому ей
то и дело приписывают все новые и новые романы. Теперь журналисты вменяют ей любовную связь с британским актером.
Актриса Анджелина Джоли снова невеста на выданье, поэтому ей
то и дело приписывают все новые и новые романы. Теперь журналисты вменяют ей любовную связь с британским актером.
Теперь в зарубежной прессе муссируется слух о том, что бывшая
супруга Брэда Питта уже несколько месяцев находится романтических в отношениях
с артистом из Лондона Томом Хиддлстоном, который известен в России как исполнитель роли
скандинавского Бога Локи в кинематографической вселенной Marvel.
Сообщается, что за кулисами престижной голливудской премии "Золотой
глобус", Анджелина пожаловалась своему другу актеру Крису Хэмсворту на череду неудач в личной жизни. Предприимчивый Крис решил выступить свахой и познакомить красотку со своим другом и коллегой Хиддлстоном, состояние которого, по самым скромным подсчетам, составляет 20 миллионов долларов.
Крис начал расхваливать Тома перед звездой, мол, не
представляешь с каким чудесным человеком мне удалось поработать, замечательный
мужчина и тоже одинок. А уж после того, как Хэмсворт уверил Джоли, что его друг
некогда имел виды на нее, актриса незамедлительно потребовала представить их
друг другу. Далее они очень долго просто переписывались, после чего у знаменитостей
начался бурный роман, сообщает таблоид Gossip Cop.
Добавим, что несколько месяцев назад Джоли приписывали роман
с актером Эдом Скрейном. Тогда знакомый
Джоли сообщил журналистам, что Анджелина всерьез заинтересовалась своим
коллегой по фильму. "Анджелина считает Эда сексуальным и талантливым. Она
все время ищет возможность пообщаться с ним в перерывах между съемками", –
заявил анонимный источник порталу Сelebrityinsider.org. Однако позже эта информация не подтвердилась.