Второй уровень террористической угрозы сохранится в Бельгии, как минимум, несколько дней после того, как прокуратура бельгийского Льежа классифицировала расстрел вооруженным преступником двух полицейских и прохожего как теракт. Стрелок — 36-летний уроженец валлонского города Рошфор — накануне вышел из тюрьмы, где состоял в банде радикальных исламистов.

Второй уровень террористической угрозы сохранится в Бельгии, как минимум, несколько дней после того, как прокуратура бельгийского Льежа классифицировала расстрел вооруженным преступником двух полицейских и прохожего как теракт. Стрелок — 36-летний уроженец валлонского города Рошфор — накануне вышел из тюрьмы, где состоял в банде радикальных исламистов. Видео его ликвидации сейчас в топе всех новостных каналов.Кафе, у которого произошло нападение. Напротив — лицей, где убийца пытался скрыться и удерживал заложницу. Его нейтрализовали на выходе из учебного заведения. Спецоперацию наблюдали многочисленные свидетели.Нападение 36-летний Бенжамен Эрман совершил во время "отпуска" в тюрьме Лантена, что в шести километрах отсюда. Заключение уроженец бельгийского Рошфора отбывал за "классическое мелкое преступление", заявил национальный прокурор. На побывку его отпустили в понедельник. Свое преступление он совершил следующим утром.Мотивы Эрмана неизвестны. Но СМИ пишут, что убийца отличался злым характером, а в тюрьме сблизился с радикализованными элементами. Во время убийств якобы он выкрикивал религиозные лозунги. Делом занимается антитеррористический отдел прокуратуры.На месте трагедии был открыт кризисный центр, который, в частности, лично посетили король Филипп и премьер-министр Шарль Мишель. Ближе к вечеру у площади стали появляться люди с цветами. Национальная комиссия по оценке рисков безопасности считает произошедшее единичным случаем, поэтому в Бельгии не намерены повышать уровень террористической угрозы с установленного сейчас второго (по 4-балльной шкале).