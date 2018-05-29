Сбитым в Сирии американским ракетам Томагавк в России нашлось применение. Их начинку тщательно изучают, и все характеристики внесути в память новвых комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Сбитым в Сирии американским ракетам "Томагавк" в России нашлось применение. Их начинку тщательно изучают, и все характеристики внесути в память новвых комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ).С учетом данных, полученных при исследовании "Томагавков", российские разработчики создадут образцы новейшей российской техники электронной борьбы. Новые комплексы РЭБ должны перекрывать все частотные диапазоны, которые были обнаружены в американских ракетах. Полный цикл работ по системам РЭБ занимает около двух-трех лет, рассказал журналистам представитель концерна Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) Владимир Михеев.По словам эксперта, российские специалисты выяснят, какие каналы связи, передачи информации и управления, навигации и локации имеют "Томагавки". "Зная все эти параметры, мы сможем еще более эффективно блокировать эти крылатые ракеты на всех этапах их боевого применения", – подчеркнул он.Американские военные тем временем планируют от "Томагавков" отказаться. Пентагон принял решение после того, как изучил результаты применения крылатых ракет в Сирии. Выяснилось, что они не соответствуют современным требованиям и неэффективны.В американских СМИ сразу после того, как сбитые ракеты попали к российским специалистам, было озвучено мнение о том, что теперь Вашингтону придётся либо полностью отказываться от использования этих ракет, либо вкладывать сотни миллионов долларов на их принципиальную модернизацию – чтобы те не становились лёгкой добычей русских.Страны западной коалиции во главе с США нанесли массированный удар по сирийским правительственным объектам в середине апреля. После обстрела, при котором более 70 ракет были сбиты, две из них нашлись неразорвавшимися. Сирийские военные передали их российским коллегам, пишет "МК".