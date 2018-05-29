Установлено, что житель столицы систематически предоставлял свое жилье за денежное вознаграждение наркозависимым лицам для употребления наркотических средств...

Сотрудники полиции задержали жителя столицы по подозрению в предоставлении своей квартиры за денежное вознаграждение наркозависимым лицам для употребления ими наркотических средств.В участковый пункт полиции ОМВД России по району Черемушки обратились жители одного из домов на Профсоюзной улице и сообщили о том, что на протяжении долгого времени к их соседу приходят неизвестные граждане, которые шумят, употребляют алкогольные напитки.При проверке поступившей информации участковые полиции задержали 55-летнего подозреваемого. В момент задержания в его квартире находились четверо граждан, которым он систематически предоставлял свое жилье для употребления наркотических средств.В ходе обыска в квартире были изъяты пластиковые бутылки и фольга, приспособленные для употребления наркотических средств, ложки и различные пузырьки.Отделом дознания ОМВД России по району Черемушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56