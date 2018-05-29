Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение не наказывать защитника мадридского Реала и сборной Испании Серхио Рамоса за нанесение травмы египетскому форварду английского Ливерпуля Мохаммеду Салаху во время финальной игры Лиги чемпионов.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение не наказывать защитника мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамоса за нанесение травмы египетскому форварду английского "Ливерпуля" Мохаммеду Салаху во время финальной игры Лиги чемпионов.Представители УЕФА посчитали, что у испанского футболиста не было умысла травмировать соперника. Поэтому никто не стал оспаривать решение судьи в эпизоде с травмой египтянина, сообщает ТАСС.Ранее около 300 тысяч болельщиков со всего мира подписали петицию с требованием наказать Рамоса за нанесение травмы Салаху.