Нормандская банда и антиукраинская коалиция – так теперь называют в Киеве Европу. Визита президента Германии там ждут со страхом – уверенные, что Штайнмайер едет, чтобы уничтожить Украину.

"Нормандская банда" и "антиукраинская коалиция" – так теперь называют в Киеве Европу. Визита президента Германии там ждут со страхом – уверенные, что Штайнмайер едет, чтобы "уничтожить Украину".Франка-Вальтера Штайнмайера назвали "врагом Украины". Неприятными эпитетами наградил западных кураторов украинский политолог Алексей Коломиец. Под горячую руку ему попали, кроме президента ФРГ, и другие ведущие страны Европы – их политолог назвал "нормандской бандой" и "антиукраинской коалицией".Как заявил Коломиец в эфире телеканала NewsOne, Украина стала своеобразной буферной зоной между Европой и Россией. А минские соглашения, по его мнению, созданы для разрушения страны. Именно с этой целью – окончательно разрушить Украину – и едет в Киев Штайнмайер, уверен политолог. В компанию разрушителей попал и украинский лидер Петр Порошенко.Цель визита президента Германии на Украину – обсуждение возможности ввода миротворцев в Донбасс. Хотя переговоры вряд ли принесут плоды. Как напоминают эксперты, у России по поводу миротворческой миссии на украине вполне определенные взгляды. Москва соглашаться с размещением миротворцев на всей территории ЛНР и ДНР не намерена. По российскому плану, силы ООН должны патрулировать исключительно линию разграничения сторон конфликта – на другой вариант российская сторона своего согласия не даст.Ранее стало известно, что Украина жалуется на "гибридную войну" на Азовском море со стороны России. При этом Киев не готов к масштабным действиям.Как отмечают эксперты, власти Незалежной просто вынуждены следовать по пути русофобии. В противном случае их действия будут трактовать как отказ от собственных идеологических и политических убеждений. Это для них единственный путь в условиях, когда улицу контролируют националистические формирования, считают политологи.