Крымский мост, торжественно открытый 15 мая, продолжает оставаться болевой точкой для властей Украины. Так называемый постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин в интервью украинскому изданию заявил, что у России якобы с Крымским мостом уже возникли проблемы.

Крымский мост, торжественно открытый президентом России 15 мая, продолжает оставаться "болевой точкой" для властей Украины.Ранее украинский президент Порошенко пытался убедить сограждан, что он станет для России "дорогой отступления",. а депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что Крымский мост, как и сам Крым, "принадлежит" Украине.Теперь же так называемый "постпред президента Украины в Автономной Республике Крым" Борис Бабин в интервью украинскому изданию "Обозреватель" заявил, что у России якобы с Крымским мостом "уже возникли проблемы".По его словам, "наличие этого моста очень негативно сказывается на торговом судоходстве". При этом Бабин не уточнил, как именно это выглядит и с чем связано.Во-вторых, считает представитель украинского президента, любой инцидент с торговым судном, которое идет по Керченскому проливу, будет иметь "необратимые последствия", передает РИА Новости.При этом Бабин все-таки признал, что такой сценарий маловероятен, поскольку Россия принимает все меры, необходимые для обеспечения безопасности Крымского моста.Позже депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в комментарии RT назвал заявление Бабина "очередными пустыми словами"."Мы наблюдаем полнейшую агонию украинских политиков, — говорит Ганжара. "Сегодня их раздражает тот факт, что Крымский мост построен и введен в эксплуатацию раньше времени", — отметил депутат Госсовета Крыма.Он напомнил, что уже тысячи граждан России, проживающих в Крыму и в Краснодарском крае, каждый день проезжают по Крымскому мосту, который "является одним из символов нашей страны".