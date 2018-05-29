На 73-м году ушел из жизни актер и сценарист Юрий Рашкин. Он служил в Современнике с 1967-го по 1973 год, потом уехал в Ленинград. Оставив сцену, Рашкин как сценарист и режиссер занимался телевизионной документалистикой, снимая фильмы о писателях, композиторах и своих коллегах-актерах.

На 73-м году ушел из жизни актер и сценарист Юрий Рашкин. Он служил в "Современнике" с 1967-го по 1973 год, потом судьба забросила его в Ленинград, в Театр комедии.Сейчас в "Современнике" играет его дочь Полина, говорится в сообщении на странице театра в "Фейсбуке".Многие годы, оставив сцену, Юрий Рашкин как сценарист и режиссер занимался телевизионной документалистикой. Он снимал фильмы о писателях, композиторах и своих коллегах-актерах.Героями этих фильмов были такие легендарные актеры, как Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша, Константин Райкин, Алла Ларионова, Ростислав Плятт.Последняя работа Юрия Рашкина вышла на канале "Культура" в конце марта. Это был фильм о театральном художнике Сергее Бархине.Кроме того, время от времени Юрий Рашкин снимался в кино. В частности, он сыграл в кинолентах "Необыкновенное лето", "О любви" и "Снег на зеленом поле".