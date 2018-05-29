Печальное известие... На 95 году жизни скончался Павел Иванович Мохов - председатель Совета фронтовиков города Владимира, участник Великой Отечественной войны. В 1943 году Павел Иванович окончил Саратовское танковое училище и ушёл добровольцем на фронт. Освобождал Украину, Польшу, Чехословакию. Был награжден орденами «Красная звезда», орденом «Отечественной войны» II степени, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Печальное известие... На 95 году жизни скончался Павел Иванович Мохов - председатель Совета фронтовиков города Владимира, участник Великой Отечественной войны. В 1943 году Павел Иванович окончил Саратовское танковое училище и ушёл добровольцем на фронт. Освобождал Украину, Польшу, Чехословакию. Был награжден орденами Красная звезда, орденом Отечественной войны II степени, медалями За отвагу и За боевые заслуги. После войны принимал участие в строительстве ракетно-космического комплекса Байконур. После почти 30-летней службы в вооруженных силах жил во Владимире. Активно занимался общественной работой, был избран председателем Совета фронтовиков при главе города. Павел Иванович Мохов долгие годы защищал социальные права ветеранов, и передавал опыт и знания молодежи, для которой был другом и наставником.Прощание с Павлом Ивановичем состоится 31 мая 2018 г. в 12.00 в Свято-Казанском храме на площади Победы города Владимира.