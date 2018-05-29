Австралийская пара Джилл и Тони Льюисы подали в суд на собственного сына Рассела, который обчистил родителей до нитки, пока те находились в отпуске в Британии. Преступник снял со счетов мамы и папы 47 тысяч австралийских долларов (почти 2,2 миллиона рублей). Льюисы хотят для сына депортации.

Австралийская пара Джилл и Тони Льюисы подали в суд на собственного сына Рассела, который обчистил родителей до нитки, пока те находились в отпуске в Британии. Преступник снял со счетов мамы и папы 47 тысяч австралийских долларов (почти 2,2 миллиона рублей). Льюисы хотят для сына депортации, сообщает Daily Mail.Рассел проник в дом родителей, когда их не было, и выкрал данные банковских карт мамы и папы. Льюисы были вынуждены признать себя банкротами.Семейная пара утверждает, что в результате ограбления они оказались вынуждены продать дом и бизнес. Сейчас австралийцы находятся в серьезных долгах.Их сын был признан виновным в мошенничестве. Его приговорили к 3,5 годам тюрьмы.