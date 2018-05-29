Московская полиция разыскивает мужчину, который в ходе конфликта расстрелял своего оппонента. Для розыска преступников в городе введен план Перехват. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Московская полиция разыскивает мужчину, который в ходе конфликта расстрелял своего оппонента. Для розыска преступников в городе введен план "Перехват". На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ, по предварительным данным, конфликт возник между водителем и пешеходом около 18:20 около дома №2 по первому Донскому проезду. В ходе ссоры один из мужчин расстрелял, предположительно, из травматического оружия оппонента и скрылся с места происшествия.Пострадавшего осматривают врачи. Правоохранительные органы разыскивают внедорожник BMW X5, на котором, предположительно, скрылся злоумышленник. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.