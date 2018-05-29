В Подмосковье проверяют обстоятельства ДТП с участием начальника городского отдела ГИБДД. Как стало известно, в воскресенье 27 мая в окрестностях Серпухова Мерседес с так называемыми красивыми номерами на большой скорости выехал на встречную полосу. Он столкнулся с автомобилем Hyundai, в котором ехали мужчина и женщина. Оба получили ранения, а Мерседес так же быстро скрылся.

В Подмосковье проверяют обстоятельства ДТП с участием начальника городского отдела ГИБДД. Как стало известно, в воскресенье 27 мая в окрестностях Серпухова "Мерседес" с так называемыми "красивыми" номерами на большой скорости выехал на встречную полосу. Он столкнулся с автомобилем Hyundai, в котором ехали мужчина и женщина. Оба получили ранения, а "Мерседес" так же быстро скрылся.Выяснялось, что он зарегистрирован на 42-летнего Романа Поповича, который возглавляет отдел ГИБДД города Протвино. Через пару часов после аварии его нашли в больнице. Сообщается, что он попал туда с признаками инсульта.