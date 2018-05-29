Мальчик получил открытый перелом голени со смещением

Мальчик получил открытый перелом голени со смещениемТрехлетний мальчик пострадал под колесами автомобиля Chery M11 на улице 19-я линия в Иванове, сообщает управление МВД по региону.По предварительной информации, 28 мая водитель автомобиля сбил ребенка, который выбежал из подъезда на проезжую часть. В результате ДТП мальчик получил ушибы и открытый перелом голени со смещением. Ребенка доставили в лечебное учреждение.За рулем автомобиля был 31-летний мужчина. Сотрудники Госавтоинспекции составили на него административный протокол по ст. 12.27 ч.1 (Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является). Установлено, что водитель автомобиля был трезв.