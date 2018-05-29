Мужчина задолжал 1,2 млн рублей кредитной организации

Мужчина задолжал 1,2 млн рублей кредитной организацииСудебный приставы арестовали автомобиль «Фиат Дукато» у жителя города Иваново из-за долга в размере 1,2 млн рублей, сообщает УФССП России по Ивановской области.Житель Фрунзенского района задолжал крупную сумму кредитной организации. В итоге исполнительное производство о взыскании задолженности поступило в районный отдел судебных приставов.Судебный пристав-исполнитель установил, что должнику принадлежит микроавтобус «Фиат Дукато» 2014 года выпуска. В отношении автомобиля вынесено постановление о запрете регистрационных действий, а затем было заведено дело о розыске транспортного средства должника.В ходе розыскных мероприятий выяснилось, что этот автомобиль ежедневно передвигается по одному и тому же маршруту и используется в качестве маршрутного такси. Судебные приставы выехали на конечную остановку маршрута. Там они обнаружили микроавтобус, арестовали и изъяли его. Сейчас автомобиль находится на охраняемой территории кредитной организации. Чтобы получить его обратно, мужчина должен погасить задолженность.