Акт вандализма в этот раз был снят на видео камерой наблюдения: неизвестный, старательно закрывая лицо, пополам перепилил все недавно установленные лавки. Местные жители полагают, что так выражается недовольство шумными собраниями любителей спиртного.

Акт вандализма в этот раз был снят на видео камерой наблюдения: неизвестный, старательно закрывая лицо, пополам перепилил все недавно установленные лавки.До этого, по словам работника магазина напротив сквера, один и тот же человек установленные лавки сжигал, а еще раньше — разбирал. Предполагается, что так выражается недовольство шумными собраниями любителей спиртного по вечерам.Местные жители по-разному оценивают деятельность вандала: кто-то называет это преступлением, наказывать за которое надо по всей строгости, а кто-то — героизмом и способом сохранить тишину по ночам. Тем не менее, в минувшее воскресенье, 27 мая, владелец магазина, за чей счет были поставлены лавки, написал заявление в полицию.