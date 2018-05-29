В ходе рабочей поездки по городам-организаторам чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев посетил город Казань.

В ходе рабочей поездки по городам-организаторам чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев посетил город Казань.Глава МВД России и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов осмотрели помещения пункта временной дислокации сводного отряда полиции, в которых разместились прикомандированные сотрудники. Полицейские проживают в одно- и двухместных комнатах с удобствами, созданы условия для спортивных занятий, организован кабинет психоэмоциональной разгрузки.На стадионе «Казань-Арена», где пройдут шесть матчей международного турнира, Владимир Колокольцев и Рустам Минниханов ознакомились с работой операционного центра.Министр провел рабочее совещание с участием руководителей МВД России по Республике Татарстан.