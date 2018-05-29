В Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко. В него стреляли в его квартире. Он скончался по дороге в больницу.

В Киеве совершено покушение на российского журналиста Аркадия Бабченко.Как сообщает "Россия 24" со ссылкой на украинское издание "Обозреватель", Бабченко был застрелен в своей квартире. Он скончался по дороге в больницу.Информацию об убийстве подтвердило МВД Украины. На странице ведомства в Facebook сообщается, что покушение произошло на Никольско-Слободской улице в Днепровском районе Киева. На линию 102 поступило сообщение от женщины, которая сообщила, что ее муж лежит в луже крови. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции.