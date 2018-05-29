Растение захватило уже больше 2,5 тысяч гектаров
Растение захватило уже больше 2,5 тысяч гектаров
В Костромской области муниципатиты возобновили борьбу с борщевиком.
На данный момент растение захватило в регионе 2,7 тысяч гектаров. Места произрастания борщевика располагаются на землях сельскохозяйственного назначения и полосах отвода дорог. В этом году власти планируют избавиться хотя бы от площади в 500 гектаров.
Муниципалитеты заключили 37 договоров на обработку. Для уничтожения борщевика будут использовать химический способ.