Растение захватило уже больше 2,5 тысяч гектаров

Растение захватило уже больше 2,5 тысяч гектаровВ Костромской области муниципатиты возобновили борьбу с борщевиком.На данный момент растение захватило в регионе 2,7 тысяч гектаров. Места произрастания борщевика располагаются на зем­лях сельскохозяйственного назначения и по­лосах от­во­да дорог. В этом году власти планируют избавиться хотя бы от площади в 500 гектаров.Муниципалитеты заключили 37 договоров на обработку. Для уничтожения борщевика будут использовать химический способ.