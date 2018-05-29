В селе Тасеево Красноярского края найдены убитыми четверо мужчин. Тела обнаружил в одном из жилых домов местный участковый. У всех погибших имеются отрытые черепно-мозговые ранения.

В селе Тасеево Красноярского края найдены убитыми четверо мужчин. Тела обнаружил в одном из жилых домов местный участковый. У всех погибших имеются открытые черепно-мозговые ранения.По данному факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц" УК РФ. Личности погибших сейчас устанавливаются, ведется опрос местных жителей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления СКР по региону.Ранее массовое убийство было совершено в якутском селе Булгунняхтах. 65-летний местный житель пришел в дом своих соседей и расстрелял находившихся там женщину, мужчину и 10-летнего ребенка. Затем он отправился в соседний дом, где убил еще двух мужчин. После этого стрелок покончил с собой. По некоторым данным, причиной преступления стала очередная ссора с соседями, регулярно просившими у пенсионера деньги на спиртное.