Минобороны потратит 459 млн руб. на проектирование новой базы Каспийского флота в Дагестане. Работы выполнит ведомственный 31-й институт специального строительства, ранее входивший в Спецстрой.

Минобороны потратит на проектно-изыскательские работы по военно-морской базе Каспий (новый пункт базирования Каспийской флотилии) в Дагестане свыше 459 млн руб. из средств гособоронзаказа. Заказчиком выступает управление заказчика капитального строительства Минобороны, указано на сайте государственных закупок.Работы будет вести 31-й Государственный проектный институт специального строительства, который в свою очередь получил контракт на выполнение работ от генпроектировщика — 20-го Центрального проектного института. Договор между ними подписан 18 мая 2018 года. В цену контракта входит, в частности, стоимость проведения обмерных работ, проектной и рабочей документации, а также прохождение государственной и экологической экспертиз.Новый основной пункт базирования Каспийской флотилии — военный городок № 71 в Каспийске. База будет расположена на участке площадью 129 га, указано в техническом задании к договору. Строительство базы будет вестись в два этапа. Первый начнется 11 июля 2018 года. Окончено строительство должно быть к 14 февраля 2020 года, сказано в документе.Первый этап подразумевает, в частности, строительство причалов. Второй этап — создание ​комплекса защитных гидротехнических сооружений, дноуглубительные работы во вновь образованной акватории, причальные стенки и комплекс сопутствующих инженерных сетей. Кроме того, исполнитель должен будет представить схему перспективного обустройства пункта Каспий.Полная стоимость строительства новой базы не раскрывается. Источник в строительной отрасли, знакомый с ходом возведения военных объектов, рассказал, что обычно стоимость проектно-изыскательских работ составляет около 3–4% стоимости строительства. Другой собеседник, близкий к Минобороны, уточнил, что подобные оценки корректно делать, если речь идет о капитальном строительстве с повторным применением документации ранее построенных аналогичных объектов.Если объект строится с нуля, значит, за проектно-изыскательские работы нужно заплатить дороже. В таком случае вес проектно-изыскательских работ может достигать и 10%, — рассказал собеседник РБК.Еще один собеседник из руководства холдинга, инвестировавшего в строительство инфраструктуры и, в частности, морского порта в России, сказал РБК, что в случае подобных проектов некорректно делать даже приблизительные расчеты соотношения затрат на проектную документацию и всей стоимости строительства. По оценкам собеседников РБК, затраты на строительство базы составят не меньше нескольких миллиардов рублей.20-й Центральный проектный институт был учрежден в 2003 году Министерством имущественных отношений. В 2017 году эту компанию распоряжением Дмитрия Медведева определили как единственного исполнителя закупок проектно-изыскательских работ Минобороны на 2017–2018 годы. В 2016 году выручка компании, по данным Росстата, составила 246 млн руб. При этом чистая прибыль составила 452 тыс. руб. До этого несколько лет подряд компания показывала убытки. На сайте организации говорится, что она имеет опыт проектирования объектов, обеспечивающих функционирование и применение сил ядерного сдерживания, объектов военной инфраструктуры, а также объектов Роскосмоса, нефтеперерабатывающих компаний и метростроя.По проектам 31-го Государственного проектного института специального строительства Минобороны (ранее входил в Спецстрой России) построены ​космодромы Капустин Яр, Байконур, Плесецк и Восточный, а также командные пункты управления Минобороны, пункты управления других министерств и ведомств, позиционные районы базирования Ракетных войск стратегического назначения. По данным СПАРК, выручка компании в 2015 году составила почти 5 млрд руб., а чистая прибыль — более 157 млн руб.Спецстрой был ликвидирован в 2017 году. Генпрокурор Юрий Чайка называл среди причин ликвидации хищения при строительстве важных государственных объектов. Всего федеральному агентству до ликвидации принадлежало 18 подведомственных предприятий. После реорганизации восемь из них, включая 31-й институт, вошли в структуру Минобороны.