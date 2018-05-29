После косметологической процедуры в частной клинике на северо-западе Москвы скончалась 51-летняя женщина. В клинику она обратилась 23 мая. После проведения процедуры пациентка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Ее доставили в больницу, но спасти женщину врачам не удалось: 27 мая она умерла.

После косметологической процедуры в частной клинике на северо-западе Москвы 27 мая скончалась 51-летняя женщина. В клинику она обратилась 23 мая. После проведения процедуры пациентка почувствовала себя плохо и потеряла сознание.Работники клиники вызвали скорую помощь, и медики доставили пострадавшую в больницу в бессознательном состоянии. Через несколько дней, 27 мая, она скончалась, сообщает управление СК РФ по Москве.Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти клиентки клиники.Это уже не первая жертва пластической хирургии в Москве за достаточно короткое время. Ранее сообщалось, что в течение одного месяца от инфицирования скончались три пациентки клиники "Медланж" и еще одна женщина умерла после обращения в клинику "Триумф Палас".