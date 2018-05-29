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<a href="http://33live.ru/novosti/29-05-2018-v-moskve-zarabotal-servis-arendy-avtomobilej-po-podpiske.html" target="_blank">В Москве заработал сервис аренды автомобилей по подписке</a> - Жителям столицы предложили новый для России сервис аренды автомобилей, который называют альтернативой одновременно и автокредиту, и прокату, и каршерингу. Взять понравившуюся машину можно сразу на несколько месяцев, хотя расценки откровенно кусаются.