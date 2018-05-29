Юноша проведет в воспитательной колонии 4 года и 10 дней

Юноша проведет в воспитательной колонии 4 года и 10 днейВ Муроме 17-летний подросток разбил чужой автомобиль и покалечил прохожего.Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел 2 января 2017 года. На остановке в деревне Загряжское он вместе со своим знакомым разбил иномарку Renault Clio. После этого юноша хотел вытащить магнитолу из салона. В этот момент его поймал хозяин машины.Второй эпизод произошел 28 января. В состоянии алкогольного опьянения парень договорился со своими приятелями написать на прохожего. Осужденный достал из рюкзака отвертку и двенадцать раз ударил лежащего на снегу вниз лицом человека в спину.По решению суда он проведет в воспитательной колонии 4 года и 10 дней.