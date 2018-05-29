Командование ВСУ провело с подразделениями, входящими в состав операции объединенных сил в Донбассе, учения по вызову боевой авиации для оказания огневой поддержки в ходе боя. В небо поднялись штурмовики Су-25 и истребители МиГ-29.

Командование Вооруженных сил Украины подняло в небо над Донбассом боевую авиацию.Целью внезапной проверки подразделений авиации, которые входят в состав объединенных сил, было достижение "высокого уровня слаженности при поддержке авиацией действий общевойсковых частей". В пресс-центре штаба операции заявили, что "поставленные задачи выполнены полностью".На кадрах видео, которое размещено в Facebook, запечатлен учебный бой одного из подразделений ВСУ. С воздуха его поддерживают штурмовики Су-25 и истребители МиГ-29.Вооруженный конфликт на Украине продолжается с февраля 2014 года, когда жители Донбасса отказались признавать итоги госпереворота. Новые власти начали силовую операцию против населения. Ее жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.В регионе шли полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации. Наиболее трагичным эпизодом применения самолетов стал удар по центру Луганска 2 июня 2014 года, напоминает ТАСС. Тогда от взрыва около 20 неуправляемых ракет погибли восемь человек, еще 28 получили ранения.