Командование ВСУ провело с подразделениями, входящими в состав операции объединенных сил в Донбассе, учения по вызову боевой авиации для оказания огневой поддержки в ходе боя. В небо поднялись штурмовики Су-25 и истребители МиГ-29.
Командование Вооруженных сил Украины подняло в небо над Донбассом боевую авиацию.
Целью внезапной проверки подразделений авиации, которые входят в состав объединенных сил, было достижение "высокого уровня слаженности при поддержке авиацией действий общевойсковых частей". В пресс-центре штаба операции заявили, что "поставленные задачи выполнены полностью".
На кадрах видео, которое размещено в Facebook, запечатлен учебный бой одного из подразделений ВСУ. С воздуха его поддерживают штурмовики Су-25 и истребители МиГ-29.
Вооруженный конфликт на Украине продолжается с февраля 2014 года, когда жители Донбасса отказались признавать итоги госпереворота. Новые власти начали силовую операцию против населения. Ее жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.
В регионе шли полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации. Наиболее трагичным эпизодом применения самолетов стал удар по центру Луганска 2 июня 2014 года, напоминает ТАСС. Тогда от взрыва около 20 неуправляемых ракет погибли восемь человек, еще 28 получили ранения.