В ряде столичных районов этим летом будет ограничено движение транспорта. Ограничения связаны с ремонтом инженерных сетей.

Так, с 28 мая по 19 июня с 1:30 до 5:30 будет ограничено движение в Песочном переулке в районе Воскресенской церкви. С 19 июня по 30 июля полностью перекроют одну полосу в Сокольническом переулке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.С 14 мая по 30 июня ограничено движение на участках 5-го проезда Марьиной Рощи от д.91, корп.3 до д.91, корп.2 и 5-го проезда Марьиной Рощи в районе д.68.Также будет ограничено движение на участках Шереметьевской и Октябрьской улиц, частично перекроют полосы на улицах Расплетина и Берзарина.С 13 июня проезд вдоль д. 22 по Бережковской набережной в центре Москвы станет односторонним. Одностороннее движение вводится для исключения затруднений при встречном разъезде автотранспорта и улучшения движения.