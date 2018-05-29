К 2020 году на присоединенных территориях появятся еще 15
образовательных учреждений. Власти города планируют построить и
реконструировать семь школ и восемь детских садов. О планах развития
образовательной инфраструктуры в Новой Москве рассказал глава стройкомплекса
столицы Марат Хуснуллин.
К 2020 году на присоединенных территориях появятся еще 15
образовательных учреждений. Власти города планируют построить и
реконструировать семь школ и восемь детских садов. О планах развития
образовательной инфраструктуры в Новой Москве рассказал глава стройкомплекса
столицы Марат Хуснуллин.
По его словам, развитие присоединенных территорий ведется
комплексно. Вместо со строительством жилья появляются новые парки и
общественные пространства, а также объекты социальной инфраструктуры и рабочие
места. "Такой подход позволяет создавать полноценное городское
пространство, удобное и комфортное как для проживания, так и для труда", -
сказал Хуснуллин.
Он отметил, что в приоритете – обеспечить районы новостроек
больницами, поликлиниками, детскими садами и школами. "Только в ближайшие
два года в новых округах планируется завершить работы по реконструкции
существующих и строительству новых 15 объектов образования", – подчеркнул
Хуснуллин. Это семь школ и восемь детских садов, конкретизировал глава
столичного стройкомплекса. К приему детей эти объекты планируется подготовить
до конца следующего года.
По его словам, самыми масштабными проектами являются
строящаяся школа в поселении Сосенское на 1100 мест, а также реконструируемое
учебное заведение с новой пристройкой в деревне Яковлевское на 900 учащихся.
Социальная инфраструктура в Новой Москве развивается
стремительными темпами.
За последние годы на присоединенных территориях введены в эксплуатацию семь
поликлиник, десятки школ и детских садов. Благодаря, в том числе, этим объектам в
Новой Москве появилось более ста новых тысяч рабочих мест.
Всего за последние годы в Москве построено 203 детских сада
и 67 школьных зданий. До конца 2019 года за счет средств бюджета города и
инвесторов планируется построить и сдать в эксплуатацию еще 70 детских садов и
72 школы.