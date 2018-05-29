К 2020 году на присоединенных территориях появятся еще 15 образовательных учреждений. Власти города планируют построить и реконструировать семь школ и восемь детских садов. О планах развития образовательной инфраструктуры в Новой Москве рассказал глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.

К 2020 году на присоединенных территориях появятся еще 15образовательных учреждений. Власти города планируют построить иреконструировать семь школ и восемь детских садов. О планах развитияобразовательной инфраструктуры в Новой Москве рассказал глава стройкомплексастолицы Марат Хуснуллин.По его словам, развитие присоединенных территорий ведетсякомплексно. Вместо со строительством жилья появляются новые парки иобщественные пространства, а также объекты социальной инфраструктуры и рабочиеместа. "Такой подход позволяет создавать полноценное городскоепространство, удобное и комфортное как для проживания, так и для труда", -сказал Хуснуллин.Он отметил, что в приоритете – обеспечить районы новостроекбольницами, поликлиниками, детскими садами и школами. "Только в ближайшиедва года в новых округах планируется завершить работы по реконструкциисуществующих и строительству новых 15 объектов образования", – подчеркнулХуснуллин. Это семь школ и восемь детских садов, конкретизировал главастоличного стройкомплекса. К приему детей эти объекты планируется подготовитьдо конца следующего года.По его словам, самыми масштабными проектами являютсястроящаяся школа в поселении Сосенское на 1100 мест, а также реконструируемоеучебное заведение с новой пристройкой в деревне Яковлевское на 900 учащихся.Социальная инфраструктура в Новой Москве развиваетсястремительными темпами.За последние годы на присоединенных территориях введены в эксплуатацию семьполиклиник, десятки школ и детских садов. Благодаря, в том числе, этим объектам вНовой Москве появилось более ста новых тысяч рабочих мест.Всего за последние годы в Москве построено 203 детских садаи 67 школьных зданий. До конца 2019 года за счет средств бюджета города иинвесторов планируется построить и сдать в эксплуатацию еще 70 детских садов и72 школы.