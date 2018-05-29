Группа компаний Просвещение и социальная сеть Одноклассники запускают совместный образовательный проект Лица Просвещения. Его цель – познакомить школьников и их родителей с авторами самых популярных детских книг и учебников издательства.

Группа компаний "Просвещение" и социальная сеть Одноклассники запускают совместный образовательный проект "Лица Просвещения". Его цель – познакомить школьников и их родителей с авторами самых популярных детских книг и учебников издательства.Героем первого эфира станет Александр Данилов – профессор, доктор наук, автор знаменитых учебников истории России. Прямая трансляция с Даниловым начнется 29 мая в 12:00 по московскому времени, и будет доступна в группе издательства "Просвещение" в ОК. В прямом эфире главный историк страны ответит на вопросы школьников и их родителей, расскажет о процессе создания печатных и электронных учебников. Пользователи могут как заранее отправлять вопросы автору в виде комментария к посту-анонсу в группе, так и задавать их во время прямого эфира.В перспективе проект объединит выдающихся авторов – профессоров и докторов наук – и превратится в экспертный блог, в котором авторы учебников говорят со своими читателями на одном языке. Среди других авторов, участвующих в проекте — доктор физико-математических наук и профессор МГУ Алексей Семенов, завкафедры всемирной и отечественной истории МГИМО Виктория Уколова и другие.Александр Володин, директор по стратегическому партнерству социальной сети Одноклассники:"Одноклассники — высокотехнологичная площадка, возможности которой выходят далеко за рамки общения. С помощью образовательных проектов мы даем пользователям возможность узнавать что-то новое, с пользой проводить время в соцсети. Так, с помощью проекта с издательством "Просвещение" мы рассчитываем привлечь еще больше читающей молодежи в ОК".