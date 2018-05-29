Камера наблюдения запечатлела момент наезда на ребенка в подмосковной Ивантеевке. Судя по кадрам видео, водитель такси мог не заметить выбежавшую на дорогу девочку из-за припаркованного автомобиля, и сбил ее.

Камера наблюдения запечатлела момент дорожно-транспортного происшествия с участием ребенка, произошедшего вечером в минувшее воскресенье, 27 мая, в микрорайоне Бережок в Ивантеевке.Девочка, игравшая на тротуаре, внезапно выбежала на дорогу и была сбита автомобилем такси. Можно предположить, что водитель такси не заметил ребенка из-за припаркованного автомобиля.По предварительной информации, пострадавшая была доставлена в лечебное учреждение бригадой скорой медицинской помощи. Характер и степень тяжести травм, полученных ребенком, не уточняется.