В результате аварии травмы получили восьмилетняя девочка и двухлетний мальчик

В результате аварии травмы получили восьмилетняя девочка и двухлетний мальчикВ Шарье 20-летняя девушка, находясь за рулем автомобиля Opel Astra, устроила тройное ДТП.Она не предоставила преимущество Daewoo Matiz. В результате иномарки столкнулись. Daewoo отлетел в Hyundai Getz, в котором находились два ребенка. Восьмилетняя девочка и двухлетний мальчик получили травмы.Авария произошла вечером в понедельник, 28 мая, на улице Адмирала Новикова.