География участников уже давно вышла за пределы российской столицы. Форум собирает ведущих врачей со всей страны и из-за рубежа. Обсуждают инновации в хирургии, передовые методы борьбы с онкологией, неотложную помощь в условиях мегаполиса и десятки других жизненно важных вопросов. И в основе каждого доклада - личный опыт врачей.

География участников уже давно вышла за пределы российской столицы. Форум собирает ведущих врачей со всей страны и из-за рубежа. Обсуждают инновации в хирургии, передовые методы борьбы с онкологией, неотложную помощь в условиях мегаполиса и десятки других жизненно важных вопросов. И в основе каждого доклада — личный опыт врачей.Около полутора тысяч участников: здесь не только московские врачи, но и специалисты более чем из 15 регионов России, а также иностранные гости. Они уверены, что по уровню хирургической помощи Москва ничем не уступает европейским мегаполисам."Я думаю, что самое главная выгода от этой конференции — взаимный обмен опытом. Думаю, что это идеальный способ обмениваться идеями и практическими знаниями, и вижу значительные улучшения в России за последние несколько лет", — говорит директор отделения общей хирургии клиники Шлезвиг-Гольштейн Тобиас Кек.Это подтверждают и ведущие российские специалисты, для которых такая конференция — в первую очередь возможность обменяться бесценным опытом с коллегами."Она вышла за рамки чисто московской конференции, потому что ведущие хирурги страны здесь, и из-за рубежа — тоже", — говорит президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.Сейчас хирургия идет по пути малотравматичных вмешательств — высокие технологии позволяют снизить риски осложнений и сократить время восстановления после операций. На стендах представлены десятки передовых разработок, в том числе робот-хирург "Да Винчи". Таких в столице 14."С каждым годом количество операций увеличивается примерно на 15-20 процентов. Почти 65 процентов из всего объема выполненных вмешательств — это операции, которые выполнялись с помощью видеоэндоскопических и роботизированных технологий. Что это такое: это минимальная травматичность, это прецизионный характер вмешательства, это быстрое выздоровление пациентов", — рассказывает руководитель Департамента здравоохранения г. Москвы Алексей Хрипун.За время конференции участники не только заслушают доклады и обсудят вопросы развития хирургической помощи в мегаполисах, но и смогут показать свои профессиональные навыки, сдав тест на звание "Московский врач". Обладателям этого почетного статуса положен ряд привилегий, в том числе прибавка к зарплате. Седьмой конгресс хирургов продлится в столице два дня — до 30 мая.