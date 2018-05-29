Четвертый сезон мастер-классов TVoя Москва в Центре документального кино подходит к концу: встречи с профессиональными спикерами продлятся до 9 июня.

Четвертый сезон мастер-классов "TVoя Москва" в Центре документального кино подходит к концу: встречи с профессиональными спикерами продлятся до 9 июня.Так что самое время вспомнить о творческом конкурсе проекта, прием заявок на который также завершится летом.Всего в конкурсной части заявлено восемь номинаций в области ТВ, радио и диджитал. Лучшие из присланных работ отберет жюри.В этом году появилось несколько интересных и масштабных нововведений: к списку добавилась номинация "TVоя интеграция в блогосферу". И впервые в подобного рода конкурсах победители получат возможность поработать в СМИ холдинга "Москва Медиа".Подать заявку на конкурс можно до 31 июля."TVоя Москва" – это современный живой проект, который меняется в соответствии с вызовами времени. В этом году изменился и вектор проекта. Теперь мастер-классы имеют исключительно практическое значение, а все полученные знания слушатели смогут применить в своей работе или учебе. Профессиональные спикеры на мастер-классах помогают слушателям прокачать социальные и профессиональные навыки и правильно расставить приоритеты.