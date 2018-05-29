При личном досмотре полицейские обнаружили у 28-летнего жителя столицы 7 плиток с наркотическим средством – гашишем...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Медведково задержали подозреваемого в покушении на сбыт около 700 граммов наркотических средств», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали в подъезде дома на Северодвинской улице 28-летнего жителя столицы. При личном досмотре полицейские обнаружили в его сумке 7 плиток с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – гашишем, общей массой около 700 граммов. Установлено, что наркотическое средство предназначалось для дальнейшего сбыта.Следственным отделением ОМВД России по району Северное Медведково по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29