Сотрудники полиции задержали 29-летнего москвича, скрывшегося от суда и находившегося в международном розыске по подозрению в совершении кражи из квартиры в особо крупном размере....

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮЗАО задержали мужчину, находившегося в международном розыске.В результате оперативно-розыскных мероприятий в одном из столичных аэропортов сотрудники полиции задержали 29-летнего москвича, скрывшегося от суда и находившегося в международном розыске по подозрению в совершении кражи из квартиры в особо крупном размере. Преступление было совершено в Москве в 2014 году.В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Все материалы переданы инициатору розыска.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56