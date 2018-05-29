Москворецкий суд отправил под арест Игоря Подпорина, который изувечил картину Репина Иван Грозный и сын его Иван. Вандалу предъявлено новое — более жесткое обвинение — в повреждении особого ценного произведения искусства. Сам злоумышленник, до сих пор объяснявший варварство действием алкоголя, вдруг изменил показания.

Москворецкий суд отправил под арест Игоря Подпорина, который изувечил картину Репина "Иван Грозный и сын его Иван". Вандалу предъявлено новое — более жесткое обвинение — в повреждении особого ценного произведения искусства. Сам злоумышленник, до сих пор объяснявший варварство действием алкоголя, вдруг изменил показания. Как теперь он оправдывает покушение на шедевр? И что стало с виновником громкого нападения на "Данаю" Рембрандта?Виновник второго в истории покушения на шедевр "Иван Грозный и сын его Иван" — теперь как никогда далек от искусства. Сегодня Москворецкий суд отправил Игоря Подпорина под арест. Вандалу, изувечившему знаменитое полотно Репина — предъявлено новое — более жесткое обвинение — в повреждении особого ценного произведения искусства."Игорь, почему вы решили испортить картину? — Потому что это ложь. — Вы сожалеете о своём поступке? — Может быть. – Чем вам не понравилась картина? – Ну, то что Иван Грозный причислен к лику святых".За прошедшие трое суток Игорь Подпорин, кажется, привык и к конвою, и к решёткам. Почти не проявляет эмоций. Уточняет, что об опьянении заявил под давлением."Водку вообще не пью!!То есть три рваные раны на картине "Иван Грозный и сын его Иван" — результат осознанных действий. В России Подпорин прожил уже двенадцать лет, в Узбекистане имел судимость — погасил, от алкоголизма — закодировался. Работал инженером в строительной компании, ухаживал за пожилыми родителями."Может быть, это из-за того, что вот это провождение с родителями. Может быть, какая-то депрессия, вот это всё наложилось просто. Не знаю. И картина, она как бы сама по себе вызывает такие чувства", — рассуждал его брат Виталий Мананников.Прописан Подпорин в Воронежской области. Соседи тоже не замечали за ним ни увлечения историей, ни вспышек гнева."Мы даже удивлены этому всему — очень хороший, спокойный парень, никогда ничего плохого от него не слышали. Я не видела его ни пьяным никогда", — говорит Любовь Кучеренко.На стадии предварительного следствия здоровым считали и Бронюса Майгиса — в 1985 в Эрмитаже житель Каунаса изрезал ножом и облил серной кислотой "Данаю" великого Рембрандта. Сначала вандал объяснил преступление политическим протестом, потом борьбой с развратом в искусстве."Я считала, что он никогда не выйдет из психиатрической больницы. Мы на это и рассчитывали", — поведала Рита Кравец, заместитель начальника отдела следственного управления ГУВД Ленинграда в 1985 году.Майгиса выпустили из клиники в 1991-м — о содеянном он не жалел и угрожал повторить нападение. Сейчас доживает свой век в доме для престарелых в литовском городке Утена и даже пишет книгу — по-русски. На вопрос о том, что заставляет таких людей нападать на мировые шедевры, медики отвечают — болезнь."Скорее всего — шизофрения, и когда у них что-то вызывает эмоциональный отклик, они имеют в первую очередь агрессивный эмоциональный отклик — они это стремятся уничтожить", — отметил Михаил Виноградов, психиатр-криминалист.На сегодняшнем заседании суда вопрос о психическом состоянии Игоря Подпорина никак не обсуждался.Под стражей Игорь Подпорин останется, как минимум, на ближайшие два месяца. Затем его будут судить, причём по более тяжёлой статье, чем предполагалось изначально. Испорченную им картину признали особо ценной, а значит, обвиняемый может отправиться в тюрьму не на три года, а на шесть.Экскурсоводы у пустых металлических кронштейнов теперь объясняют иностранным туристам, что произошло в этом зале. Охрана в Третьяковской галерее не усилена, на весь Репинский зал одна пожилая смотрительница. Чтобы восстановить изувеченную "Данаю" потребовалось двенадцать лет, с "Иваном Грозным" пока работают эксперты.