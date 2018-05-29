Вандалу, повредившему картину Ильи Репина в Третьяковской галерее, предъявлено более тяжкое обвинение: статья обвинения переквалифицирована с части 1 на часть 2 статьи 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов).

Вандалу, повредившему картину Ильи Репина в Третьяковской галерее, предъявлено более тяжкое обвинение: статья обвинения переквалифицирована с части 1 на часть 2 статьи 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов").Как уточняет ТАСС из зала суда, дело передано в следственный отдел МВД России по району Якиманка. Обвиняемый арестован. Данная статья предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.В ходе заседания защита попросила не заключать подсудимого под стражу, указав, что он может находиться под домашним арестом на квартире брата.О повреждении картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" стало известно вечером 25 мая. Полицейские задержали 37-летнего злоумышленника. Установлено, что он металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. Возбуждено уголовное дело. Как позже пояснил сам арестованный Игорь Подгорин, он совершил этот акт "из-за недостоверности изображенных на полотне исторических фактов".