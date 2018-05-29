В Европе нынче беспокойные времена, и все из-за поведения американского союзника. То Белый дом чуть ли не объявляет торговую войну Старому Свету, то в одностороннем порядке выходит из ядерной сделки с Ираном. Еще один камень преткновения в двухсторонних отношениях – вопрос обороны. Дональд Трамп настаивает, что ЕС должен увеличить взносы в НАТО, в противном случае он грозится пересмотреть участие Соединенных Штатов в альянсе. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в шоке: он призвал Вашингтон не покидать североатлантический блок.

В Европе нынче беспокойные времена, и все из-за поведенияамериканского союзника. То Белый дом чуть ли не объявляет торговую войнуСтарому Свету, то в одностороннем порядке выходит из ядерной сделки с Ираном.Еще один камень преткновения в двухсторонних отношениях – вопрос обороны. Дональд Трамп настаивает, что ЕС должен увеличить взносы в НАТО, впротивном случае он грозится пересмотреть участие Соединенных Штатов в альянсе.Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в шоке:он призвал Вашингтон не покидать североатлантический блок.По его словам, если Соединенные Штаты покинутСевероатлантический альянс, это станет "самым крупным подаркомВладимиру Путину". Тревогу немецкого политика разделяют несколькоевропейских государств, которые озабочены намерением Дональда Трампа сократитьобязательства перед НАТО и потребовать от ЕС увеличить расходы на собственнуюоборону, пишет влиятельное издание The Times.Ишингер отметил, что власти ФРГ хорошо осознаютнеобходимость увеличения трат на оборону. В то же время он признал, что Европа не может сделать ничего, чтобы удовлетворить требованияамериканского лидера. "Укрепление обороноспособности – это долгосрочныйпроцесс", – пояснил он.Председатель Мюнхенской конференции по безопасности уверен:если Трамп все-таки пойдет на пересмотр участия Соединенных Штатов вдеятельности Североатлантического альянса, это станет "самым крупнымподарком Владимиру Путину за всю его жизнь". Это будет "катастрофическим сигналом" и "главной ошибкой" Трампа напрезидентском посту, полагает Ишингер.Напомним, что о необходимости заставить европейских союзниковплатить за собственную оборону Трамп говорил с самого начала своего пребыванияв кресле главы Белого дома. Год назад американский лидер набросился с критикой на Германию, заявив, что та должна платить предусмотренные 2% ВВП наоборонительные нужды. Он пообещал "разобраться" с теми странами, ктоне соблюдают это положение."У нас масштабный торговый дефицит с Германией, немцытакже тратят намного меньше должного на НАТО и оборону. Это плохо для США. Этоизменится", – написал американский лидер на своей странице в Twitter.Канцлер ФРГ Ангела Меркель не растерялась. Она заявила в ответ, что Берлин больше неможет полагаться на Вашингтон, а раз так, то европейцы должны взять судьбуконтинента в собственные руки.