Екатерина Андреева вернулась в Россию из Италии. По признанию телеведущей, у нее случилась смерть талии, однако она намерена бороться с лишними килограммами.

Екатерина Андреева вернулась в Россию из Италии. По признанию телеведущей, у нее случилась "смерть талии", однако она намерена бороться с лишними килограммами.Екатерина Андреева регулярно делится с многочисленными поклонниками фотографиями и видеозарисовками своих путешествий. На сей раз ведущая "первой кнопки" побывала в Италии. По признанию Екатерины, поездка оставила след на ее теле. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Андреева опубликовала ролик, где запечатлена стоящей на руках, а ногами опирающейся на ствол дерева. Телеведущая выполнила несколько упражнений.В подписи к видео Екатерина призналась, что у нее случилась "смерть талии", однако она намерена бороться с лишними килограммами. "После Италии и смерти талии -срочно нужны спортивные занятия и правильное питание. А то будет -посчитали набранные кг. -прослезились😭😭😭Но это не наш метод.🤨🤨🤨Активность с утра – залог активности и вечером. По жизненной дороге ,иду едва передвигая ноги, это тоже не наш метод . А потому – все в сад, все в сад, или, на худой конец -в огород. А я в парк – с деревьями общаться – они лучшие энергетики (никаких антидепрессантов не надо) и как спортивный тренажер тоже подходят. Подходим – недорого 😜😜😜 и на абонементе в спортклуб можно сэкономить. Летом уж точно(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – сообщила Андреева.Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах физическим способностям телеведущей. "Акробатический этюд", "Спасибо 😊 самая замечательная ❤️😘", "Крутышка!!!👍😍🌺🎶🎶🎶", "Отличного дня. Ждем новое упражнение, чтобы разогнуться p.s. хотя и так не плохо p.p.s.а деревья то разговаривают 🤗", "Вот тебе киська сметаны миська,😂,заслужилаааа,👍правильно еду надо заслужить,чего вы и делаете!!!👍👍👍👍А дерево ,просто как генератор,супер,уверенна и воздух ,что надо, вообщем, кайф😘😘😘" – высказались восхищенные поклонники.