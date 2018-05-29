Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев посетил еще один город-организатор чемпионата мира по футболу FIFA 2018 - Екатеринбург.

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев посетил еще один город-организатор чемпионата мира по футболу FIFA 2018 – Екатеринбург.Глава МВД России осмотрел пункт временной дислокации сводного отряда полиции, проверил порядок несения службы и условия проживания личного состава.Затем на стадионе «Екатеринбург-Арена», который примет 4 матча группового этапа чемпионата мира, Министр ознакомился с работой операционного центра.В завершение Глава ведомства провел рабочую встречу с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Игорем Холманских.