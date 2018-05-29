У овощей отсутствовала сопроводительная документация

У овощей отсутствовала сопроводительная документацияВо Владимирской области уничтожили 80 килограммов санкционного перца. Овощи привезли из Польши.Факт незаконной торговли выявили сотрудники транспортной прокуратуры, таможенной службы и специалисты Управления Россельхознадзора. Перец был без сопроводительной документации. В результате его изъяли из оборота и уничтожили на полигоне.Сейчас прокуратура устанавливает каналы проникновения нелегалов на рынок области.