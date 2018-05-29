Исполняющий обязанности наставника сборной России по хоккею Илья Воробьев может заключить с национальной федерацией официальный контракт. Глава ФХР Владислав Третьяк сообщил, что его ведомство готово подписать тренера на 2 года с возможной пролонгацией.

Исполняющий обязанности наставника сборной России по хоккею Илья Воробьев может заключить с национальной федерацией официальный контракт. Глава ФХР Владислав Третьяк сообщил, что его ведомство готово подписать тренера на 2 года с возможной пролонгацией."Воробьев сейчас подаст нам программу действий, — цитирует Третьяка ТАСС. – Но мы планируем подписать контракт на два года плюс еще два. На весь олимпийский цикл? Да, но сначала посмотрим, как пройдут первые два года".Воробьев в ранге "и.о." возглавил национальную команду в апреле этого года после того, как пост главного тренера покинул Олег Знарок, завоевавший золотые медали Олимпиады-2018. Под руководством Воробьева россияне на чемпионате мира в Дании проиграли в четвертьфинале сборной Канады со счетом 4:5, впервые с 2013 года оставшись без медалей первенства.