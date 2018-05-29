Слаженная работа врачей и помощь информированных экспертов из лаборатории Портон-Даун. Так объясняют медики из Солсбери чудо исцеления Сергея и Юлии Скипаль от опаснейшего — как утверждается — нервно-паралитического яда боевого назначения, с которым мировая медицина до сих пор не сталкивалась.

Слаженная работа врачей и помощь информированных экспертов из лаборатории Портон-Даун. Так объясняют медики из Солсбери чудо исцеления Сергея и Юлии Скипаль от опаснейшего — как утверждается — нервно-паралитического яда боевого назначения, с которым мировая медицина до сих пор не сталкивалась. Подробности удивительные. Больше суток жертв отравления лечили от передозировки наркотиками. Диагноз изменили только после вмешательства Скотленд-ярда. И все это время персонал больницы контактировал с пациентами без всякой защиты.Госпиталь в Солсбери, где лечились Сергей и Юлия Скрипаль, открыл двери для журналистов программы "Ньюзнайт". Полностью этот сюжет покажут по Би-би-си сегодня вечером. Пока доступны лишь отдельные фрагменты.Из них невозможно понять, как здесь смогли вылечить пациентов, отравленных, если верить тому, что говорят сами медики, мощным нервно-паралитическим веществом А234. Известно, что противоядия от него нет.В день, когда бывший полковник и его дочь поступили в больницу, врачи думали, что имеют дело с передозировкой опиума и предпринимали обычные в таких случаях действия. По их словам, прошли сутки, прежде чем они узнали, что столкнулись с боевым отравляющим веществом.Российских экспертов это заявление удивило. Они утверждают, что симптомы отравления опиатами и фосфоросодержащими ядами настолько разные, что спутать их нельзя."При отравлении опиатами расширение зрачка идет, и расслабление мышц идет. Фосфорные отравления — там все мышцы каменеют. То есть мышцы сжимаются или расслабляются. Глаза сходятся или расходятся — это любой медицинский техникум определил бы ровно в течение одной секунды", — пояснил Леонид Ринк, доктор химических наук.По его словам, при отравлении ядом А234 бессмысленно подавать пострадавшему воздух через трахею. Именно от этой процедуры у Юлии Скрипаль остался на шее глубокий шрам. Какие препараты использовались для лечения отравленных, врачи не говорят. Но один из них упоминает о неких иностранных консультантах, которые помогли районной больнице своими дельными советами.Секретный научно-исследовательский центр Портон-Даун находится рядом с Солсбери. О том, чем занимались там иностранные специалисты во время инцидента, сейчас никто не говорит. Но именно в этой лаборатории назвали тип вещества, которым отравили бывшего двойного агента и там же были поспешно уничтожены домашние животные Скрипалей.Прошло почти три месяца с тех, пор, как бывшего полковника и его дочь обнаружили в парке в центре Солсбери. Отсюда уже убрали кордоны и полицейских. Но о результатах расследования ничего не слышно. У полиции нет даже подозреваемых, о чем сообщил советник по национальной безопасности британского правительства Марк Седвилл. Британцы, которых пугали химической атакой русских, отправляют в газеты гневные письма.Россия с самого начала этой скандальной истории с обвинениями в адрес Москвы и высылкой дипломатов называет её провокацией."Такое искушение поиграть на русофобии, привлечь к себе внимание, отвлечь свое население и мировую общественность от тех проблем, которые ты сам испытываешь, я имею в виду тот же брекзит – это, наверное, совсем не та линия, которая сегодня требуется в международных отношениях. Если кто-то хочет подыгрывать нагнетающим конфронтацию кругам за океаном — это печально, мы с этим едва ли что можем сделать, кроме как противопоставлять твердую линию по отстаиванию своих интересов, по отстаиванию правды, справедливости", — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Британские власти сейчас пытаются убедить всех в том, что отравление действительно было. Сначала предъявили Юлию Скрипаль, теперь появились врачи.До сих пор из публичных выступлений тех, кто, так или иначе, оказался связан со скандальной истории в Солсбери, не прозвучало ни одного убедительного доказательства или хотя бы свидетельства того, что в этом деле есть пресловутый русский след.