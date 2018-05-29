Мир может столкнуться с новым глобальным финансовым кризисом из-за укрепления курса доллара и оттока капиталов с развивающихся рынков. Такое мнение выразил миллиардер Джордж Сорос во время выступления в Париже.

Мир может столкнуться с новым глобальным финансовым кризисом из-за укрепления курса доллара и оттока капиталов с развивающихся рынков. Такое мнение выразил миллиардер Джордж Сорос во время выступления в Париже.Как уточняет ТАСС со ссылкой на Bloomberg, Сорос также предупредил, что подобный кризис в первую очередь будет угрожать Европейскому союзу. По его мнению, "прекращение" ядерной сделки с Ираном и "уничтожение" трансатлантического сотрудничества между ЕС и США неизбежно окажут негативное влияние на европейскую экономику и вызовут девальвацию валют развивающихся рынков."Все, что могло пойти не так, пошло не так", — добавил Сорос, говоря о миграционном кризисе в Европе и политике экономии, которые привели к власти популистов, а также к территориальной дезинтеграции Великобритании.