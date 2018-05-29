Самая дешевая квартира на вторичном рынке Подмосковья стоит 590 рублей, подсчитали аналитики компании Миэль.

За 590 тысяч можно купить 20-метровую студию в строящемся доме в деревне Репниково в Чеховском районе. Дом планируют сдать в IV квартале этого года.За 880 тысяч продается однокомнатная квартира площадью 33 квадратных метра в селе Поречье Можайского района. За 1 миллион можно купить уже двухкомнатную – квартира площадью 41 квадратный метр расположена в селе Дединово Луховицкого района. Квартира на первом этаже двухэтажного дома и нуждается в ремонте, однако дом находится на первой линии Оки, а вместе с жильем покупатель получит участок 10 соток по соседству.С миллионом в кармане покупатель может приобрести в Подмосковье неплохую квартиру, причем в районе с развитой инфраструктурой, отмечают специалисты. Недорогие квартиры в Московской области обычно покупают приезжие из регионов, которые продали жилье у себя на родине, но обладают ограниченным бюджетом, а на аренду тратить деньги не хотят.Квартиры в области покупают и пенсионеры, которые хотят уехать из большого города, но полностью отказаться от городских условий не готовы.